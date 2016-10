ORF 1 10:20 bis 10:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Francis auf der Flucht USA 1999 Dolby Untertitel Merken Francis flüchtet aus der Militärakademie, um mit seiner Angebeteten Beebee ein Leben voller Liebe in Kanada zu führen. Bis dahin versteckt er sich im Garten seiner Eltern. Inzwischen will Dewey ein Monster steinigen, das angeblich hinter dem Haus wohnt. Francis macht schmerzhafte Bekanntschaft mit Deweys Wurfgeschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Catherine Lloyd Burns (Caroline Miller) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Linwood Boomer Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 160 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 94 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 94 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 69 Min.