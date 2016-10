ORF 1 01:10 bis 02:55 Thriller In 3 Tagen bist du tot II A 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren hört Nina Monas Stimme wieder. Nina wollte allen Erinnerungen an jenen schrecklichen Sommer entfliehen, durch den nächtlichen Anruf wird sie aber schlagartig von der Vergangenheit eingeholt. Mona braucht Hilfe. Als Nina beginnt ihre Freundin zu suchen, scheint diese verschwunden. Monas Spuren führen nach Tirol, hin zu einem einsam gelegenen Gasthof in den Bergen. Entgegen aller Warnungen macht Nina sich dorthin auf, und für sie beginnt ein Albtraum in Schnee und Eis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabrina Reiter (Nina) Julia Rosa Stöckl (Mona) Andreas Kiendl (Kogler) Martin Loos (Gust) Anna Rot (Gabi) Michou Friesz (Elisabeth) Susi Stach (Erika Haas) Originaltitel: In 3 Tagen bist du tot 2 Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Andreas Prochaska, Agnes Pluch Kamera: David Slama Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 16

