ORF 1 00:15 bis 01:10 Sonstiges Shameless Einmal Mutter, bitte! USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Familie Gallagher erhält überraschend Besuch von Franks Mutter. Die alte Dame ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Grund für ihr spontanes Erscheinen ist allerdings nicht die Sehnsucht nach ihren Verwandten, sondern sie will Geld bei einem ehemaligen Geschäftspartner eintreiben. In der Zwischenzeit kommen sich Fiona und Steve nach einem Doppeldate wieder näher. Doch dann erfährt Fiona, welches Doppelleben Steve geführt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Joan Cusack (Sheila Jackson) Cameron Monaghan (Ian Gallagher) Jeremy Allen White (Phillip "Lip" Gallagher) Justin Chatwin (Steve) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Originaltitel: Shameless Regie: John Dahl Drehbuch: William H. Macy , Steven Schachter Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 16