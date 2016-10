ORF 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Die Spaßbremse USA 2014 2016-10-12 15:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Clique ist dafür, einen Esstisch in Sheldons und Leonards Wohnung aufzustellen. Natürlich stellt sich Sheldon quer, da er jede Art von Veränderung hasst. Penny will, dass Leonard sich durchsetzt, und beharrt auf dem neuen Möbelstück. Howard bekommt unterdessen das Angebot, noch einmal zur internationalen Raumstation zu fliegen. Bernadette ist von der Idee gar nicht begeistert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Gay Linvill Drehbuch: Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver