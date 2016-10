ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Dusel-Diagnose USA 2008 Stereo Untertitel Merken Chefarzt Kelso zeigt beunruhigende Ermüdungserscheinungen. Vom Vorstand auf die Abschussliste gesetzt, scheint er sich kampflos seinem Schicksal ergeben zu wollen. Während Elliott und Carla die letzten Kräfte mobilisieren, um seinen Weggang doch noch irgendwie zu verhindern, bringt sich Ted bei einem spontanen Freudentanz in eine äußerst prekäre Situation. Indessen muss Cox sich eingestehen, dass er seit Jahren einen Patienten fehlbehandelt, und ist noch unausstehlicher als sonst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Rick Blue Drehbuch: Aseem Batra Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12