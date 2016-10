ORF 1 12:05 bis 12:50 Jugendserie O.C., California Die Verwandlungskünstlerin USA 2006 2016-10-12 08:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Marissas Tod setzt Summer schwer zu. Sie besucht einen Therapeuten, bei dem sie die fünf Stufen der Trauerarbeit im Eiltempo absolviert. Seth ist froh, sich der "alten" Summer wieder gegenüberzusehen. Ryan hat einen neuen Job als Kellner angenommen. Er meidet aber nach wie vor jeden Kontakt zu seinen Freunden. Gerade in dieser sensiblen Phase tritt Taylor an ihn heran. Er soll ihr helfen, sich gegen ihren Ehemann zu behaupten, der nicht in die Scheidung einwilligt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Originaltitel: The O.C. Regie: Norman Buckley Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin