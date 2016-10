ORF 1 08:10 bis 08:35 Comedyserie Die Nanny Ein Sexgott stieg vom Olymp ... USA 1998 Stereo Untertitel Merken Maggie bringt ihren neuen Freund, das Unterwäschemodel Michael, mit zum Abendessen. Fran ist entzückt von dem Jungen, denn er sieht umwerfend aus, verdient viel und ist auch noch jüdisch. Maxwell ist weniger begeistert und fragt Michael aus, womit er sein Geld verdienen will, wenn er mal nicht mehr modelt. Fran und Maxwell streiten zunächst darüber, dass Fran Maggie zu viel Freiraum lässt, doch Fran schafft es, Maxwell zu einer liberaleren Einstellung zu bewegen. Als Maggie ihre Freiheit nutzt und mit Michael zusammen zieht, kracht es jedoch wieder zwischen Fran und Maxwell. Fran sucht Rat bei Sylvia. Die erklärt ihr die Geheimwaffe jüdischer Mütter - die Schuld-Tour. Fran sei jetzt alt genug, sie selber anzuwenden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (Chastity Claire «C.C.» Babcock) Nicholle Tom (Margaret «Maggie» Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Rick Shaw, Robert Sternin, Prudence Fraser, Peter Marc Jacobson, Rick Shaw, Robert Sternin, Prudence Fraser, Peter Marc Jacobson, Fran Drescher Musik: Timothy Thompson

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 184 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 184 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 184 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 154 Min.