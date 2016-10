ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Maja und die Heuschrecken D, J 1975 Merken Eines Tages entdecken Maja und Willie im Garten eine ihnen fremde alte Heuschreckendame. Sie hat den Anschluss an die große Gruppe der Wanderheuschrecken verpasst und sitzt nun ziemlich mutlos und unzufrieden mit sich selbst im Garten. Maja und Willie empfinden Mitleid mit ihr. Sie bauen ihr eine Sänfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

