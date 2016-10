Nick 16:15 bis 16:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Kleines geheimes Buch / Denk nur an die Straße USA 2012 Merken Was hat SpongeBob ständig mit diesem Buch zu schaffen? Thaddäus will es unbedingt herausfinden und bald hält er den Band in Händen: Es ist SpongeBobs Tagebuch! Die Lektüre erheitert nicht nur ihn, sondern auch die Kundschaft der Krossen Krabbe, der er ausgewählte Passagen zum Vortrag bringt. Als SpongeBob merkt, wie ihm mitgespielt wird, ist er am Boden zerstört, die Stimmung kippt und Thaddäus wird zur persona non grata... // Um das Kapitel SpongeBob endlich schließen zu können, verfällt Mrs. Puff auf die Idee, die Fahrprüfung nicht auf dem Gelände der Bootsfahrschule, sondern auf einer verlassenen Straße abzuhalten. Diese Maßnahme verbunden mit dem Aufsagen eines Mantras fruchtet tatsächlich, und bald hat SpongeBob fast alle Prüfungsaufgaben geschafft doch dann gerät er auf einen Abweg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Drehbuch: Marc Ceccarelli, Derek Iversen