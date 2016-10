Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Alles, was glitzert / Wünsch dir was! USA 2006 Merken SpongeBobs Bratenheber bricht beim Burgerbrutzeln ab. Was nun? Der Schwamm macht sich augenblicklich auf die Suche nach einem Ersatz - und findet den exquisiten französischen "Le Spatula"-Pfannenheber. Er würde einfach alles tun, um sich einen der filigranen Küchenhelfer zu beschaffen. Aber kann der auf die Dauer seinen guten alten Bratenheber ersetzen? Mr. Krabs lässt neben der "Krossen Krabbe"einen Wunschbrunnen graben. SpongeBob wird jeden Tag in einem Eimer hinunter gelassen und muss die Münzen einsammeln, die leichtgläubige Gäste hineingeworfen haben. Klar, dass der Brunnen nur ein Trick ist, mit dem Mr. Krabs noch mehr Geld scheffeln will - bis SpongeBob beschließt, die Wünsche der Kunden wahr werden zu lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Alan Smart Drehbuch: Steven Banks, Luke Brookshier, Tom King, Erik Wiese Altersempfehlung: ab 6

