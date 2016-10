Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Ein Tag im Puppenhaus USA 2016 Merken Als sich Leah mehr Puppenfreunde für ihre Puppe wünscht, mit denen sie in ihrem neuen Puppenhaus spielen kann. Die Dschinnis schrumpfen sich auf Puppengröße und durch einen anderen Wunsch wird auch Leah geschrumpft. Als Zac zum Spielen vorbeikommt und die Mädchen aus Versehen im Puppenhaus einschließt, wird alles noch komplizierter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Scott O'Brien, Matt Engstrom Drehbuch: Sindy Boveda-Spackman Musik: Bobby Tahouri

