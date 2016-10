ORF 3 04:30 bis 05:15 Dokumentation Mythos Geschichte Lebensraum: Burgtheater Lebensraum: Burgtheater A 2016 2016-10-12 04:35 Stereo 16:9 Merken Das Wiener Burgtheater gilt als die bedeutendste Bühne im deutschen Sprachraum. Von Kaiser Franz Joseph seinerzeit aus seinen privaten Mitteln erbaut, eroberte es das Bürgertum nach dem Ende der Monarchie für sich - und hat es bis heute nicht mehr los gelassen: als Tempel der Kunst und auch als Reibefläche, leben wir doch in einer Nation der Kunstkritiker. Die neue ORFIII-Dokumentation portraitiert dieses Haus von seinen Anfängen unter Architekt Gottfried Semper bis in die Gegenwart unter Direktorin Karin Bergmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 462 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 192 Min. Auf Streife

Dokusoap

Sat.1 03:55 bis 04:45

Seit 47 Min.