ORF 3 23:40 bis 01:10 Drama Lust ohne Grenzen MEX 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Cannes prämiertes Erotik-Drama, das vor der Anonymität der Millionenmetropole Mexiko-Stadt spielt: Laura ist 25 Jahre alt und lebt als Journalistin in einem kleinen Appartement in Mexico City. Sie ist einsam und nach einer Reihe von One-Night-Stands trifft Laura auf Arturo. Sie lieben sich das erste Mal und Arturo eröffnet ihr eine Welt, die die ihre völlig auf den Kopf stellt. Mit: Monica Del Carmen, Gustavo Sanchez Parra, Marco Zapata, Armando Hernandez, José Juan Meraz. Mexiko, Erotik-Drama, 2010 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monica del Carmen (Laura) Gustavo Sánchez Parra (Arturo) Armando Hernández (Mann 3) Diego Chas (Mann 1) Jaime Sierra (Mann 2) Nur Rubio (Cajera) Marco Zapata (Raúl) Originaltitel: Año bisiesto Regie: Michael Rowe Drehbuch: Lucia Carreras, Michael Rowe Kamera: Juan Manuel Sepúlveda Altersempfehlung: ab 18