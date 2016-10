ORF 3 20:15 bis 21:10 Magazin erLesen A 2016 2016-10-13 06:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Kabarettist und Autor Dirk Stermann, Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn, Mathematiker Rudolf Taschner und Kolumnistin Angelika Hager. Dirk Stermann ist wahrscheinlich der Lieblings-Deutsche der Österreicher. Im Duo "Grissemann & Stermann" ist er seit mehr als 25 Jahren erfolgreich und auch als Autor hat er sich einen Namen gemacht. Während seine Vorgängerwerke noch voller Komik und Satire strotzten, überrascht er jetzt mit dem kompletten Gegenteil. Denn für "Der Junge bekommt das Gute zuletzt" braucht es einiges an Überwindung um der traurigen Lebensgeschichte des 13-jährigen Claudes zu folgen. Thea Dorn war Moderatorin von zwei Buchsendungen und veröffentlichte selbst eine Reihe preisgekrönter Werke. "Die Unglückseligen" ist der Titel ihres aktuellen Romans, der sich mit den Grundfragen der Sterblichkeit befasst: Ist der Tod nur eine sinnlose Demütigung des sonst so selbstbestimmten Individuums oder ist die Unsterblichkeit vielleicht doch mehr Fluch als Segen? Mit existenziellen Themen beschäftigt sich auch der Mathematiker und Bestsellerautor Rudolf Taschner in seinem brandneuen Buch "Woran glauben". Darin schlägt er versöhnliche Antworten vor, worauf man sich heute noch stützen kann, auch in Zeiten der Ungewissheit. Worauf definitiv Verlass ist, ist, dass Angelika Hager auch nach 20 Jahren noch genügend Chaos für ihr Alter Ego Polly Adler parat hat. Anlässlich zum Jubiläum gibt es aber erst einmal ein Best of aus den 250 grandiosesten Momenten der Kult-Chaotin. Von tieftraurig bis urkomisch, all das bei "erLesen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dirk Stermann (Kabarettist und Autor), Thea Dorn (Schriftstellerin und Moderatorin), Rudolf Taschner (Mathematiker), Angelika Hager (Kolumnistin) Originaltitel: Erlesen