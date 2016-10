ORF 3 18:10 bis 19:00 Dokumentation Flüsse der Welt: Urubamba - Der Fluss der Ahnen F 2010 2016-10-12 17:20 Stereo 16:9 Merken Der Urubamba ist ein Quellfluss des Amazonas. Er entspringt in den Anden, nahe des Passes Abra La Raya nordwestlich des Titicacasees, und fließt durch das Valle Sagrado, das Heilige Tal der Inka. Dort zeugen beeindruckende Ruinenstädte wie Machu Picchu von vergangener Pracht und der entwickelten Zivilisation der südamerikanischen Urbevölkerung. Eine Vergangenheit, die auch heute noch in der Region und der Kultur ihrer Einwohner gegenwärtig ist. (2010) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les fleuves du monde