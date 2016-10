ORF 3 13:45 bis 14:35 Dokumentation Die Himmelsstürmerinnen - Duell zwischen den Wolken Stereo Untertitel 16:9 Merken In den 1950er Jahren kämpften zwei bemerkenswerte Frauen um die weibliche Vorherrschaft beim Fliegen. Genauer gesagt zwei Frauen mit demselben Namen - Jacqueline. Und beide hatten nur ein Ziel - die schnellste Frau der Welt zu werden. Die Amerikanerin Jacquelin Cochran war die erste Frau die, die Schallmauer durchbrach. Aber ihr Rekord wurde schnell von einer Europäerin eingeholt. Jacqueline Auriol, die Schwiegertochter des französischen Präsidenten, war die erste Europäerin der dies gelang und sie wurde außerdem bald zur ersten weiblichen Testpilotin Frankreichs. Durch modernste Computeranimationen werden die atemberaubend spannenden Rekordversuche dieser beiden Draufgängerinnen in allen Details rekonstruiert. Jeder Triumph brachte nicht nur der Fliegerin Ruhm und Anerkennung, auch Frankreich und Amerika fieberten mit ihren Heldinnen mit. Dieses außergewöhnliche Duell der Lüfte dauerte ganze 15 Jahre und machte beide Jaqucelines zu Legenden der Luftfahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie