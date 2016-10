ORF 3 10:30 bis 11:00 Magazin Orientierung Brücken statt Grenzen: Tagung zu Flucht und Integration in Kärnten / "Sehnsucht nach Gott": Neuer evangelischer Superintendent über Spiritualität und Homosexualität / Bildung als Weg aus der Armut: Roma-Projekt in Rumänien / Streitbarer Kirchenmann - Kardinal Zen kämpft für Religionsfreiheit in Hongkong A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Schwerpunkte des Religionsmagazins sind Berichte über die in Österreich aktiven Religionsgemeinschaften, österreichische Sozial- und Kirchenpolitik, religiöse Tendenzen und Ereignisse in Europa, "Spuren des Religiösen" in einer zusehends säkularisierten westlichen Welt sowie religiöse Hintergründe der politischen und sozialen Lage in Entwicklungsländern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Riedl-Daser Originaltitel: Orientierung

