ORF 2 00:10 bis 01:55 Historienfilm Borgia F, D, A, CZ 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital Aufgrund der drohenden Invasion der französischen Streitmächte steht Rodrigo Borgia mit dem Rücken zur Wand. Er verschanzt sich mit seiner Familie auf der Engelsburg, wo Giulia Rodrigos Tochter Laura zur Welt bringt. Um eine Machtübernahme durch die Franzosen zu verhindern, bietet Rodrigo dem französischen König Karl VIII freies Geleit durch Rom an, verlangt im Gegenzug jedoch Cesares Freilassung. Nach Karls Zustimmung kehrt Cesare zurück in die Ewige Stadt und vermittelt zwischen Rodrigo und König Karl. Auch der bis dato verschwundene Juan taucht plötzlich wieder auf. Wütend stellt Cesare ihn zur Rede. Schauspieler: John Doman (Rodrigo Borgia) Mark Ryder (Cesare Borgia) Stanley Weber (Juan Borgia) Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia) Assumpta Serna (Vannozza Catanei) Diarmuid Noyes (Alessandro Farnese) Marta Gastini (Giulia Farnese) Originaltitel: Borgia Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: James Yoshimura Kamera: Ousama Rawi Musik: Cyril Morin