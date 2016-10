ORF 2 18:30 bis 18:51 Magazin heute konkret Wie verlässlich sind Energieeffizienz-Angaben auf Elektrogeräten? A 2016 2016-10-11 05:35 Stereo 16:9 Merken Wie verlässlich sind Energieeffizienz-Angaben auf Elektrogeräten? Dass der Spritverbrauch am Papier nichts mit dem auf der Straße zu tun hat, das wissen wohl alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Dass das aber auch bei Waschmaschinen so sein kann, das ist vielen neu. Der Grund: Das Energieeffizienzpickerl auf Elektrogeräten zeigt zum Beispiel bei Waschmaschinen die Energieersparnis an - aber nur, wenn man ausschließlich mit dem Öko-Programm wäscht, das oft Stunden dauern kann. Bei allen anderen Programmen - die in der Praxis gerne verwendet werden - ist der Energieverbrauch aber viel höher, sagen Konsumentenschützer. "heute konkret" hat sich die Sache näher angesehen. Gestaltung: Lisa Lind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Originaltitel: heute konkret