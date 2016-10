ORF 2 16:00 bis 17:00 Talkshow Die Barbara Karlich Show Ich wurde betrogen und bin froh darüber A 2016 2016-10-11 03:25 Stereo 16:9 Merken Hand aufs Herz: Können sie sich vorstellen, dass jemand froh darüber ist, betrogen worden zu sein? Genau das sagt aber die Mehrheit der heutigen Gäste. Sie können - zumindest im Nachhinein - den Betrug, den sie in den verschiedensten Ausformungen erfahren haben, sogar als wichtige Erfahrung in ihrem Leben betrachten, denn aus Schaden wird man klug, meinen sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Barbara-Karlich-Show