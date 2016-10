N24 Doku 23:55 bis 00:45 Dokumentation Die UFO-Akten: Superkräfte USA 2014 Merken Im März 2010 sitzt ein junges Paar in New Hampshire gerade im Auto, als ein helles Objekt auf sie zufliegt. Geblendet vom grellen Licht versuchen sie wegzufahren - vergeblich. Der Wagen schwebt plötzlich, wie durch Geisterhand, über dem Boden. Sind Raumschiffe für solche Kräfte verantwortlich? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12