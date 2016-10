Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Restaurant Da Gina, Ascona CH 2016 2016-10-11 02:50 Stereo HDTV Merken Das Wirtepaar Gina und Christoph Eichenberger bereitet auf ihrer romantischen Pergola Grillspezialitäten zu, welche die Gäste an den Steintischen verspeisen können. Meieli Bühlmann, 59, hat das Lokal mit ihrem Partner vor sechs Jahren kennengelernt; die beiden sind seither Stammgäste. Sie haben eine Ferienwohnung in der Nähe und schätzen die Grilladen genauso wie die Pizzen, welche ihrer Meinung nach weit und breit die besten sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz