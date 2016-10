Schweiz 1 16:30 bis 16:55 Jugendserie The Next Step Grosse Aufregung CDN 2013 Stereo HDTV Merken Die Truppe reist an die Regionalmeisterschaften. Doch vorher wartet noch eine Überraschung auf sie. Daniel kommt vorbei, um alle zu verabschieden, und eine Gruppe Jugendlicher gibt noch ein musikalisches Ständchen. Doch ein Problem gibt es noch: Die Kostüme sind noch nicht da. Im letzten Moment treffen sie ein - es kann losgehen. Als die Truppe auf der Bühne eintrifft, wo sie später auftreten wird, gehen die Emotionen hoch. Emily bemerkt eine Verbindung zwischen Michelle und Eldon und ist verunsichert. Bei der Registrierung trifft die Truppe auf das Tanzstudio Elite. Auch die Seeds sind da. Doch bei diesen gibt es noch ein Problem: Der zehnte Tänzer fehlt. West hört vom Problem und bietet seine Hilfe an. Doch die Truppe ist nicht interessiert. West macht den Vorschlag auch seiner Truppe. Sie unterstützen seine Idee, den Seeds auszuhelfen, bis der zehnte Tänzer eintrifft. Kurz von dem Auftritt der Seeds akzeptieren auch diese die Hilfe von West, und er tritt mit ihnen erfolgreich auf. Vor dem Auftritt der Tanztruppe Next Step erscheint West mit einer Verletzung, die er sich angeblich beim Auftritt mit den Seeds geholt hat. Doch das Ganze stellt sich glücklicherweise nur als schlechter Witz heraus. Nun heisst es: auf die Bühne für das Next-Step-Tanzstudio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Myles Erlick (Noah) Logan Fabbro (Amanda) Trevor Tordjman (James) Robbie Graham-Kuntz (Charlie) Originaltitel: The Next Step Regie: Mitchell T. Ness Drehbuch: Frank Van Keeken Kamera: Kim Derko Musik: Grayson Matthews