Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Komödie Ein Sommer in Marrakesch D 2010 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marrakesch: Ein rosafarbenes Juwel vor dem schneebedeckten Atlasgebirge. In dieser romantischen Stadt möchte Tina für ihre Tochter Anna und deren Sandkastenliebe Markus die Hochzeit ausrichten. Welch eine Überraschung, als Anna ihrer Mutter eröffnet, dass es sich bei ihrem Verlobten um den Berber Karim handelt. Sie hat Karim während des Architekturstudiums in Deutschland kennengelernt und sich wegen ihm von Markus getrennt. Für Tina bricht eine Welt zusammen. Sie fürchtet, Anna an eine ihr unbekannte Welt zu verlieren. Und tatsächlich will der Onkel des Bräutigams, Rafiq, die Hochzeitsplanung übernehmen. Es soll eine traditionelle Berberhochzeit werden. Tina ist außer sich, und Annas Vater, Tinas Ex-Mann Rudi, ist ihr in dem Konflikt keine Stütze. Während Rudi die Sache gelassen angeht, entbrennt zwischen Tina und Rafiq ein regelrechter Wettstreit darüber, nach welchen Bräuchen und Traditionen die Hochzeit stattfinden soll. Dabei taucht Tina in ein Märchen wie "1000 und eine Nacht" ein und verliebt sich Alles könnte so einfach sein, wenn nicht Rudi seine längst vergessenen Gefühle für seine Ex-Frau wieder entdecken würde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Tina) Peter Sattmann (Rudi) Luise Helm (Anna) Wladimir Tarasjanz (Rafiq) Mehdi Moinzadeh (Karim) Adriana Altaras (Aisha) Christoph Gaugler (Philip Santayana) Originaltitel: Ein Sommer in Marrakesch Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Stefanie Sycholt Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Karim Sebastian Elias