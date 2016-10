Schweiz 1 10:30 bis 11:05 Diskussion Schawinski CH 2016 Stereo HDTV Merken Mehr als 81 Millionen Menschen haben in den USA die erste TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im Internet und Fernsehen verfolgt - ein Rekord im Vergleich zu allen bisherigen Duellen zwischen Präsidentschaftskandidaten. Trump wirkte oft aggressiv und atemlos, Clinton hingegen gelassen. Sie ging denn auch als Gewinnerin hervor. Wird Clinton bei der zweiten Debatte, die nur Stunden vor der Schawinski-Sendung stattfindet, wieder punkten? Welche Auswirkungen auf den Wahlkampf sind diesmal zu erwarten? Und: Zeichnet sich ab, in welche Richtung die wenigen, noch heiss umkämpften Bundesstaaten schwenken? Roger Schawinski analysiert zusammen mit Peter Hossli, Chefautor der Blick-Gruppe, und Arthur Honegger, Moderator bei "10vor10", das zweite TV-Duell. Als langjährige USA-Korrespondenten kennen Hossli und Honegger sowohl die politischen als auch die gesellschaftlichen Verhältnisse aus erster Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roger Schawinski Gäste: Gäste: Peter Hossli, Arthur Honegger Originaltitel: Schawinski

