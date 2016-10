Schweiz 2 04:15 bis 05:00 Serien Revenge Misstrauen USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Charlotte versucht, ihrem Entführer zu entkommen, und tötet ihn dabei in Notwehr. Da sie nicht weiß, was sie tun soll, sucht sie Hilfe bei ihrer Schwester. David bittet Nolan, ihn bei einem Interview zu unterstützen, nur um ihn dann vor laufender Kamera öffentlich zu beschuldigen, Amandas Erbteil gestohlen zu haben. Emily erfährt, dass ihr Vater nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: John Terlesky Drehbuch: Christopher Fife, Sallie Patrick Kamera: John Smith Musik: Sunny Hodge

