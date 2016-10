Schweiz 2 10:15 bis 10:40 Comedyserie Grandfathered Spar-Spa USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Jimmy will beweisen, dass er nicht immer auf die Wertschätzung von Frauen angewiesen ist. Er verbringt einen Abend mit Ravi, Gerald und ein paar Restaurantmitarbeitern in einem koreanischen Spa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Stamos (Jimmy Martino) Paget Brewster (Sara) Josh Peck (Gerald) Christina Milian (Vanessa) Ravi Patel (Ravi) Kelly Jenrette (Annelise) Brian Van Holt (Luke) Originaltitel: Grandfathered Regie: Chris Koch Drehbuch: Laura Chinn Kamera: Joe Pennella Musik: Siddhartha Khosla

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 160 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 94 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 94 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 69 Min.