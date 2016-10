Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Mißhandelt D 1996 Merken Vier Ausländer werden aufgrund einer Gasexplosion auf einem Asylbewerber-Containerschiff in die Notaufnahme eingeliefert. Thomas Dethlefsen, der Arzt im Praktikum, ist an seinem ersten Arbeitstag überfordert und fällt mitten in der OP in Ohnmacht. Der achtjährige Michael Werner wird kurz darauf von seinen Eltern ins Krankenhaus wegen eines Treppensturzes eingeliefert. Jedoch hegt Dr. Brotesser den schrecklichen Verdacht, dass Michael misshandelt wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Marlies Engel (Oberschwester Gisela) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Karen Böhne (Dr. Schaller) Dennis Buschborn (Michael Werner) Harry Blank (Thomas Dethlefsen) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: George Moorse Drehbuch: Nicolas Niciphor