BonGusto 21:10 bis 21:40 Magazin Zart & Saftig - Die besten Fleischgerichte Italienisch AUS 2013 Merken In dieser Folge richtet Adrian eine seiner Lieblingsspeisen in dem malerischen Dorf Telve an: Nonnos Würstchen aus Schweinefleisch mit Ragout und zarter Kräuter-Polenta. Auf der Jagd nach japanischen Gerichten entdeckt er später "Katsudon". Dieses saftige mit Paniermehl umhüllte Schweinekotelett wird mit traditionellen Zutaten, wie Meeresalgen und Shiitake-Pilzen verfeinert und serviert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Adrian Richardson Originaltitel: Secret Meat Business