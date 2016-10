BonGusto 20:10 bis 21:10 Regionales Rick Stein - Faszination Indien Lucknow und Punjab GB 2013 Merken Die Kulturstadt Lucknow ist angeblich DIE Curry-Hauptstadt Indiens oder gar der ganzen Welt. Hier sucht Rick in der ehemaligen Moghul-Festung nach dem besten Chicken-Korma und lernt, wie schwierig es ist, ein Pulao (Reisgericht) perfekt zuzubereiten. Außerdem erfährt er, dass das Essen von Lucknow berühmt ist für große Festivitäten: hier treffen sich zigtausende Pilger auf einer der größten Hindu-Feiern Indiens. Im nördlichen Punjab schaut er bei der traditionellen Herstellung von Jaggery (Rohrzucker) zu und wird zudem als Gast-Juror angeworben, um Punjabs neuen "Starkoch" zu finden! Er selber versucht sich heute unter anderem in der Zubereitung von ?Nimish?, einer Spezialität aus Lucknow: so leicht wie Luft, mit Pistazien, Kardamom und einem Hauch von Safran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rick Stein (Himself - presenter) Originaltitel: Rick Stein?s India