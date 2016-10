n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Das Universum: Planeten GB 2010 16:9 Live TV Merken Die Erde ist einer von acht Planeten in unserem Sonnensystem. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es allein in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, Milliarden weitere davon geben könnte. Fest steht jedoch: Obwohl Planeten immer auf dieselbe Weise entstehen, nämlich durch Verdichtung aus kosmischem Staub, Trümmerteilen und Gasen, variieren sie stark in Größe und Beschaffenheit. Warum sind sie so unterschiedlich? Und weshalb ist die Suche nach erdähnlichen Himmelskörpern so schwierig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works Altersempfehlung: ab 6

