Dokumentation Soziale Brennpunkte - Deutschlands Problemviertel D 2016 Die Kluft in Deutschland zwischen Arm und Reich ist heute höher als noch vor 30 Jahren. In unseren Städten entstehen Viertel, die als soziale Brennpunkte gelten, es ballen sich dort Arbeitslosigkeit und Armut. Ist die daraus resultierende Perspektivlosigkeit Antrieb für Gewalt-, Raub- und Drogendelikte? Die n-tv Dokumentation zeigt, wie es in den Problemvierteln in Hamburg, Duisburg oder Köln aussieht und lässt Polizisten und Anwohner zu Wort kommen. Originaltitel: Soziale Brennpunkte: Deutschlands Problemviertel