n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation The Seventies - Vietnamkrieg und die Folgen USA 2015 2016-10-11 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken Der Vietnam Krieg beginnt bereits 1955, doch zu vielen dramatischen und richtungsweisenden Ereignissen kommt es erst gegen Ende der 70er Jahre. Der Krieg breitet sich in die Nachbarländer aus: der Einmarsch in Kambodscha, das Kriegsgericht zum My Lai Massaker und auch die Pariser Friedensgespräche schreiben Geschichte. Schauspieler Tom Hanks gibt in der n-tv Dokumentation Einblicke in den Ablauf des Vietnam Krieges in den 70er Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Seventies