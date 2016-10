n-tv 16:10 bis 17:00 Magazin Top Gear GB 16:9 HDTV Live TV Merken Wer ist schneller - ein Rallye-Wagen oder ein Junge auf einem Skateboard? Das 'Top Gear'-Team findet es heraus. Bei den Olympischen Winterspielen nach 'Top Gear'-Art tritt außerdem der Audi Q 7 gegen den Volvo XC90 an. Jeremy Clakson unternimmt im Land Rover Discovery einen Ausflug in die schottischen Highlands und tritt im Audi RS4 zum Rennen gegen einen Bergsteiger an. Wer wird gewinnen, Mensch oder Maschine? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear