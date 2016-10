Pro7 Fun 20:15 bis 21:45 Komödie Balls of Fury USA 2007 2016-10-15 10:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit er bei den Olympischen Spielen 1988 als 12-jähriges Tischtenniswunder versagte, ist aus Randy Daytona (Dan Fogler) ein pummeliger Dauer-Loser geworden, der sich mit billigen Shows über Wasser hält. Bis FBI-Agent Rodriguez (George Lopez) bei ihm anklopft: Er soll die Bundespolizisten zum gefährlichen Gangsterboss Feng (Christopher Walken) führen, der ein Faible für den Sport hat und alljährlich ein Pingpong-Turnier veranstaltet.

Fernöstlich orientierte, herrlich absurde Tischtennis-Komödie, die Gangsterfilme ("Scarface") wie Handkanten-Klassiker ("Karate Kid") aufs Korn nimmt. Dan Fogler ("Der Date Profi") vereint in der Sport-Parodie formvollendet die Attribute dick und doof zu einer gagreichen Performance. Schauspieler: Christopher Walken (Feng) Dan Fogler (Randy Daytona) George Lopez (Rodriguez) Maggie Q (Maggie) James Hong (Wong) Terry Crews (Freddy) Robert Patrick (Sgt. Pete Daytona) Originaltitel: Balls of Fury Regie: Robert Ben Garant Drehbuch: Thomas Lennon, Robert Ben Garant Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12