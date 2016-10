RTL II 04:15 bis 05:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken HW, wie ihn seine Freunde liebevoll nennen, ist ein verrückter Tüftler, wie er im Buche steht. So hat er beispielsweise einen Pinsel erfunden, der um die Ecke malt oder einen Wasserkocher, der durch Sonnenerwärmung funktioniert. Mit seiner neuesten Erfindung, einer Goldwaschtrommel, möchte er in den USA zu Geld und Ruhm gelangen. Seiner Meinung nach können sich damit Goldgräber eine Menge Zeit und Arbeit sparen. Leider gibt es da allerdings ein Problem. Heinz-Werner ist kein guter Geschäftsmann und so fehlt ihm einfach das Startkapital. Der Trödeltrupp eilt zur Hilfe und soll den Tand von Heinz-Werner zu Geld machen. Experte Sükrü Pehlivan staunt nicht schlecht, als er zum ersten Mal die unzähligen Räume und Werkstätten des Tüftlers begutachtet. HW hat wirklich alles, sei es ein altes Moped, ein Elektro-Auto oder Antiquitäten. Sükrü will Heinz-Werner helfen, doch vorher muss der Trödelprofi erst einmal wissen, ob die Goldwaschmaschine auch wirklich funktioniert. Denn nur dann macht sein Einsatz auch wirklich Sinn! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

