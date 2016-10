RTL II 00:20 bis 01:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Monika ist vor sechs Monaten verstorben. Nun müssen ihr Mann Bernd und der gemeinsame Sohn Sebastian sich von den Sachen ihrer geliebten Frau und Mutter trennen, damit sie einen Teil ihres Hauses vermieten können. Die Situation spitzt sich allerdings zu, als Sükrü sich die vermeintlichen Schätze zeigen lässt. Müll über Müll und dazwischen nur wenige wertvollere Dinge in einem erbärmlichen Zustand. Hier ist guter Rat teuer und der ganze Einfallsreichtum des Profis gefragt! Ebenfalls in dieser Folge: Rüdiger schläft auf einem Plastikstuhl, obwohl er ein dreistöckiges Haus mit einem riesigen Grundstück besitzt. Doch das hat Rüdiger seit vielen Jahren nicht mehr betreten. Nicht ohne Grund, denn das Haus des Messies ist bis zum Anschlag vollgestellt und das Grundstück ist komplett zugewuchert.. Doch Rüdiger ist sich sicher, irgendwo unter all den Müllhaufen verbergen sich ungeahnte Schätze. Und wer könnte beim Bergen besser helfen als der Trödeltrupp? Experte Otto macht sich auf den Weg, um Rüdiger bei der Schatzsuche zu unterstützen. Wird Rüdiger die nackte Wahrheit über seine "Schätze" verkraften? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller