RTL 00:30 bis 01:20 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Mörder im Mittleren Osten USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Arastoo ist in den Iran gereist, um seinen todkranken Bruder medizinisch zu unterstützen, als er plötzlich auf offener Straße entführt wird. Bei seinem Entführer handelt es sich um Majid Namazi, ein ranghohes Mitglied der Regierung. Arastoo wird in ein stillgelegtes Operationszentrum verschleppt, in dem sich eine stark verweste Leiche befindet. Nach einer kurzen Leichenbeschauung ist für Arastoo klar, dass es sich bei dem Toten um den Sohn von Majid Namazi handelt. Namazi verspricht, Arastoo freizulassen, wenn er die Todesursache seines Sohnes ermittelt, der laut öffentlichem Bericht durch einen Treppensturz ums Leben kam. Da Arastoo während seiner Entführung sein Handy eingeschaltet hatte, kann Angela den ungefähren Aufenthaltsort von ihm ermitteln. Cam und Booth beschließen, gemeinsam in den Iran zu reisen, um Arastoo zu befreien. Dort angekommen werden sie allerdings direkt von Namazi aufgegriffen und ebenfalls in das Operationsgelände verschleppt. Um die Aufklärung des Falles weiter voranzutreiben, stellen die Entführer eine Leitung zum Jeffersonian her, damit das ganze Team die Todesursache von Namazis Sohn ermitteln kann. Werden Bones und ihre Leute einen kühlen Kopf bewahren und den Fall lösen und somit ihr aller Leben retten können? Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Boyd (FBI Special Agent James Aubrey) Pej Vahdat (Arastoo Vaziri) Originaltitel: Bones Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Michael Peterson Kamera: Gregory Paul Collier Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12