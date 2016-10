sixx 02:20 bis 03:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Déjà Vu USA 2008 HDTV Merken Ein Patient, der nach drei Jahren aus dem Koma erwacht ist, verschwindet aus dem Krankenhaus. Jack liegt auch noch im Krankenhaus und erholt sich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Christopher Wiehl (Jay McCann) Originaltitel: Without a Trace Regie: Chris Long Drehbuch: Hank Steinberg, David Amann, Byron Balasco, David Mongan Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

