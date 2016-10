sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Déjà Vu USA 2008 2016-10-11 02:20 HDTV Merken Ein Patient, der nach drei Jahren aus dem Koma erwacht ist, verschwindet aus dem Krankenhaus. Jack liegt auch noch im Krankenhaus und erholt sich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Christopher Wiehl (Jay McCann) Originaltitel: Without a Trace Regie: Chris Long Drehbuch: Hank Steinberg, David Amann, Byron Balasco, David Mongan Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

