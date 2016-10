sixx 12:10 bis 13:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Lügen USA 2006 HDTV Merken Mit der Wahrheit nehmen es sowohl die Patienten als auch die Ärzte heute nicht so genau. Meredith versucht, sich einzureden, sie sei nur noch mit Derek befreundet, und ein Musiker mit drei fehlenden Fingern behauptet, kein Raucher zu sein, obwohl seine verfärbten Finger Bände sprechen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Adam Davidson Drehbuch: Tony Phelan, Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6