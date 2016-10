RTL NITRO 03:30 bis 05:00 Horrorfilm 28 Weeks Later GB, E, USA 2007 Nach dem Roman von W.R. Burnett HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Terror und die Verwüstung, die in "28 Days Later" gebannt schienen, werden nun "28 Weeks Later" zu einem neuen Horror für die Überlebenden. Nachdem die US-Armee den erfolgreichen Kampf gegen das Rage-Virus bekannt gegeben hat, wird in einer Sicherheitszone mit dem Wiederaufbau begonnen. Doch um ein erneutes Ausbrechen des Virus zu vermeiden, hat die Schutztruppe im Verdachtsfall nur einen einzigen Befehl: Die verdächtige Person muss eliminiert werden. Don Harris, seine Frau Alice und die Kinder Andy und Tammy finden in dieser Sicherheitszone wieder zusammen. Einer von ihnen trägt unwissentlich ein tödliches Geheimnis in sich, das die Blutlust und das apokalyptische Chaos grausamer als zuvor wieder aufleben lässt. Der Wettlauf beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Don) Catherine McCormack (Alice) Rose Byrne (Scarlet) Jeremy Renner (Doyle) Harold Perrineau (Flynn) Idris Elba (Stone) Imogen Poots (Tammy) Originaltitel: 28 Weeks Later Regie: Juan Carlos Fresnadillo Drehbuch: Rowan Joffe, Juan Carlos Fresnadillo, Enrique López Lavigne, Jesus Olmo Kamera: Enrique Chediak Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 463 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 193 Min. Auf Streife

Dokusoap

Sat.1 03:55 bis 04:45

Seit 48 Min.