RTL NITRO 09:50 bis 10:40 Krimiserie Matlock In die Falle gegangen USA 1986 Live TV Merken Ein überraschender Hilferuf erreicht Anwalt Matlock: Sein ehemaliger Jura-Professor der Harvard-Universität, Tate, ist in eine schlimme Straftat verwickelt. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein und dabei einen Mann überfahren zu haben. Zudem soll Tate großen Sachschaden angerichtet und einen Hund verletzt haben. Der Professor kann sich jedoch beim besten Willen an nichts mehr erinnern und hofft nun auf die Unschuldsvermutung, allerdings sprechen alle Beweise gegen ihn. Kann Matlock seinem ehemaligen Professor helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Linda Purl (Charlene Matlock) Kene Holliday (Tyler Hudson) Don Porter (Prof. Erskine Tate) Daniel Davis (James Billings) Christopher McDonald (Eric Lane) James McEachin (Lt. Daniels) Originaltitel: Matlock Regie: Bill Duke Drehbuch: Dean Hargrove, Donald Ross Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis

