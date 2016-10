RTL 20:15 bis 20:45 Fußball WM-Quali: Deutschland - Nordirland Deutschland - Nordirland: Countdown D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Dritter Spieltag in der WM-Qualifikation. Am ersten Spieltag der gewann Deutschland in Norwegen 3:0. Für die Tore sorgten Thomas Müller (zwei Stück) und Joshua Kimmich. Nordirland startete mit einem 0:0 gegen Tschechien in die WM-Quali. Das letzte Mal spielten beide Teams in der Gruppenphase der EM 2016 gegeneinander. Mario Gómez sorgte damals für den 1:0 Siegtreffer. Heute muss Gomez leider verletzt passen. Die Tore müssen also andere schießen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Jens Lehmann