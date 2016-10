Super RTL 22:20 bis 00:25 Komödie Ein fast perfektes Verbrechen GB, NL, USA 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Olives versucht mit ihrem zehnjährigen Sohn Bobby, sich im Mittleren Westen der USA eine neue Existenz aufzubauen. Jahrelang hat sie sich in Europa als Trickbetrügerin versucht, doch dieses Leben soll nun hinter ihnen liegen. Dabei bekommt sie von ihrem alten Freund Walt Unterstützung, denn Olive ist überfordert damit, eine "normale" Mutter zu sein. Schon nach kurzer Zeit gibt es Probleme: Bobbys Verhalten in der Schule wird von den Lehrern als auffällig beschrieben, die erzkonservativen Nachbarn tun alles dafür, den Neuankömmlingen die Eingewöhnung zu erschweren. Als Bobby in einen Unfall mit dem Geschäftsmann Kent gerät, wird Olive von ihrer kriminellen Vergangenheit eingeholt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Olive) Spencer List (Bobby) Rory Cochrane (Walt) Bill Pullman (Walt) Marcia Cross (Mary) Dalton Olive (Earl) Eric Starkey (John Lewis III) Originaltitel: Bringing Up Bobby Regie: Famke Janssen Drehbuch: Famke Janssen Kamera: Guido van Gennep Musik: Tom Holkenborg Altersempfehlung: ab 12

