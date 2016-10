Super RTL 20:15 bis 22:20 Drama Ausnahmesituation USA 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Francis Crowley führt ein perfektes Leben: Er hat einen interessanten Job, eine liebevolle Frau und hinreißende Kinder. Diese Familienidylle wird jäh zerstört, als herauskommt, dass seine beiden jüngsten Kinder unter der Pompe'schen Krankheit leiden und innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben werden. Da es noch kein Heilmittel für diese Krankheit gibt, kündigt John seinen Job und sucht den exzentrischen Wissenschaftler, Dr. Robert Stonehill, auf, um gemeinsam mit diesem die Biotech-Firma, 'Priozyme', zu gründen. Dr. Stonehill erforscht die tückische Krankheit schon seit langem - bisher fehlten ihm jedoch die Gelder, um das Medikament zu entwickeln. Voller Tatendrang macht John sich auf die Suche nach Investoren und sammelt innerhalb eines Jahres die stolze Summe von 10 Millionen US-Dollar. Gerade als die Firma endlich floriert, wird John von Konkurrenzunternehmen und Investoren unter Druck gesetzt. Um Priozyme zu retten, setzt John ausgerechnet Dr. Stonehill vor die Tür. Doch auch nach dem Bruch mit seinem Partner wird John immer wieder vor schier unüberwindbare Probleme gestellt: Nachdem ein Vorreiter des Medikaments hergestellt wurde, soll nun die erste Versuchsreihe starten. Allerdings bestehen die Ärzte und Forscher darauf, nur Säuglinge und nicht Johns Kinder in die Studie aufzunehmen - was bedeuten würde, dass Johns Versuch, seine Kinder zu retten, auf der Zielgeraden gescheitert ist. Panisch stiehlt der liebende Familienvater das kostbare Medikament und wird prompt dabei erwischt. Der Einzige, der ihm nun helfen kann, ist Dr. Stonehill. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (John Crowley) Harrison Ford (Dr. Robert Stonehill) Keri Russell (Aileen Crowley) Meredith Droeger (Megan Crowley) Diego Velazquez (Patrick Crowley) Sam M. Hall (John Crowley, Jr.) Jared Harris (Dr. Kent Webber) Originaltitel: Extraordinary Measures Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Robert Nelson Jacobs Kamera: Andrew Dunn Musik: Andrea Guerra