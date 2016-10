Super RTL 18:20 bis 18:45 Trickserie King Julien Die Wahl USA 2014 2016-10-18 12:55 Stereo HDTV Live TV Merken Laut einer alten Dschungellegende wohnt in einer Höhle in den Felsen der gefährliche Gorch, der sich allerdings als alter Lemur namens Doktor Zuckerfuß entpuppt und sich beim Volk der Lemuren beliebt macht. Als eines Tages der nächste König gewählt werden soll, steht King Juliens Krone auf dem Spiel, da Doktor Zuckerfuß mehr Stimmen erhält. Doch Doktor Zuckerfuß hat ein dunkles Geheimnis. Wird es ans Licht kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All Hail King Julien Regie: James Wootton Drehbuch: Mitch Watson Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 6