Super RTL 14:20 bis 14:40 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 46 Gustav ist zurück USA 2015 Stereo HDTV Gustav fühlt sich endlich groß genug, um bei den Drachenreitern mitzumachen. Doch seine ungestüme Art treibt alle an den Rand des Wahnsinns. Immer wieder kommt es wegen Gustav zu brenzligen Situationen, und selbst der geduldige Hicks ist schwer genervt von dem kleinen Kerl. Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6