Super RTL 12:25 bis 12:55 Trickserie Angelo! Ein Hund muss her / Stein oder Slobber CDN, F, GB 2015 Stereo HDTV 1. Geschichte: Angelo möchte unbedingt einen eigenen Hund haben. Seine Familie ist davon jedoch leider nicht so begeistert. Doch Angelo gibt natürlich nicht so schnell auf! Ob er seine Eltern überreden kann? 2. Geschichte: Das Abschlusskonzert der Slobber-Tournee steht an. Angelo, Lola und Sherwood wollen natürlich hingehen. Doch dann stellt sich heraus, dass Peter's erste Theateraufführung auf den selben Tag fällt! Nun muss sich Angelo etwas einfallen lassen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6