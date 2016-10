Super RTL 08:30 bis 08:55 Trickserie Scooby-Doo! Folge: 35 Der frostige Finsterling USA 2005 Stereo HDTV Live TV Merken Shaggy nimmt an einem Minigolf-Turnier teil. Doch die Wettkampffreude wird getrübt, als ein riesiger Clown aus Metall beginnt, die Teilnehmer der Spiele zu terrorisieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Chuck Sheetz Drehbuch: Bill Canterbury Altersempfehlung: ab 6

